Not on U- нов видео запис на Виктор Апостоловски

I’m allergic: to friends that are fake, fake people & plastic dolls,

I’m allergic: to all the crazy girls lookin’ real on the social walls!

I’m allergic: to drama queens, mama’s kings, baby mamas, crazy teens…

I’m allergic: to hiding swings, I’m allergic to a lot of things…

But not on you!

Овие стихови се дел од најновиот видео запис на Виктор Апостоловски -Not on U.

Песната е комплетно дело на Апостоловски, спотот претставува и еден вид на туристичка разгледница на Охрид, во кој учествува и Душица Тренева.

Во разговор за Тера телевизија Виктор не информираше дека работи и на неколку други песни, од кои едната ќе се снима наскоро и тоа во Битола, во кој спот сака да ја вклучи навивачката група Чкембари, а Виктор ќе го видиме во комплетно ново светло како рапер.

Повеќе од видеото во продолжение.