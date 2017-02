Памперси со новиот албум пред скопската публика

Pumperzz Of The Fall пред многубројна публика во МКЦ.во Скопје одржаа концерт.

Оваа група која е повеќе години присутна на македонската рок-сцена, пред повеќе од една година потпиша договор со дискографската куќа Alliance Records од Њујорк и почнаа да го снимаат својот трет албум, кој го промовираа со синглот All About U, на кој имаат гости од САД, Данска и Шпанија.

Албумот All About U е пред крај и МКЦ. имаше можност екслузивно да го претстави нивниот нов член Morten Jay од Данска, а за првпат беа изведени и останатите песни од новиот албум.

Покрај тоа Даниел и Ирена ни открија дека го очекуваат нивното второ дете.